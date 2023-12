Impallomeni: «E’ una Lazio piatta e poco ambiziosa. Ecco cosa servirebbe ora». Le parole dell’ex giocatore

Sulla prestazione della Lazio contro l’Atletico Madrid ha detto la sua l’ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio. Ecco cosa ha dichiarato.

PAROLE– «E’ una Lazio piatta, prevedibile, poco ambiziosa, crea poco. Fa fatica, ed è allarme rosso, visto che è una squadra di Sarri. Non è più forte ma neanche più debole dello scorso anno. Ci sono stati tanti errori individuali, giocatori che rendono di meno. Basti pensare a Romagnoli e Casale e al loro rendimento ora. Manca anche Tare, che conosceva l’anima di questa squadra. La campagna acquisti mi è sembrata non eccezionale ma neanche così scarsa. C’è il lento inserimento dei nuovi e il ritardo delle vecchie linee. E così la Lazio non è nè carne nè pesce. Ora avrà un altro bel test contro l’Inter. La Lazio è intensa solo a tratti, c’è una crisi tecnica che non è colpa di nessuno. Serve una bella prestazione che sblocchi tutto. E poi neanche la comunicazione è il massimo ».