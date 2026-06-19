Impallomeni: «Fatico ad immaginare un abbandono di Gattuso. Per me non si arrenderà!»

L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Gennaro Gattuso e della scelta della Lazio di puntare su di lui! Le considerazioni

L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio continua a suscitare attenzione e dibattito! Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni ha commentato la scelta del club, soffermandosi in particolare sulla clamorosa ipotesi che il tecnico possa lasciare la Capitale prima di iniziare il suo lavoro. Impallomeni ha evidenziato come, nonostante le voci, sia fondamentale garantire stabilità e chiarezza, permettendo a Gattuso di avviare un progetto concreto. L’opinionista ha sottolineato che la società deve gestire con attenzione le aspettative dei tifosi e definire strategie precise per il futuro della Lazio, evitando tensioni iniziali che potrebbero compromettere l’inizio della stagione. Le sue considerazioni:

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«La possibilità che Gattuso lasci subito la Lazio? Tutto può succedere, ma fatico a immaginare un suo abbandono. È un allenatore che si immerge completamente, con anima e cuore, in ogni esperienza. Certo, la Lazio ha problemi, ma questa resta un’opportunità che Gattuso può e deve sfruttare. Sarebbe clamoroso se se ne andasse. È una sfida durissima: trasformare una squadra segnata da questa situazione richiede un’impresa. Secondo me, non si arrenderà».