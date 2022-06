Impallomeni: «Campionato anomalo, saranno decisivi i picchi di partenza»

Stefano Impallomeni ha commentato ai microfoni di TMW Radio il sorteggio del calendario di Serie A 2022-2023

CALENDARIO – «Sarà veramente un anno molto particolare. Dieci mesi per uno Scudetto, speriamo sia incerto e intenso come quello passato. La Cremonese ha un calendario clamorosamente negativo, ma anche il Monza avrà diversi turni difficili. Milan e Napoli avranno anche degli scontri importanti nei primi sette turni, almeno tre. Poi quest’anno hai la grande sosta del Mondiale, sarà un campionato diviso in due e saranno decisivi i picchi di partenza. Servirà poi regolarità e poi sarà fondamentale fare bene a gennaio-febbraio, nei primi 7 turni. Ci possono essere partenze lanciate, bisogna fare il pieno. Ad esempio Salernitana-Roma è piena di incognite alla prima».