Immobile, voglia d’Europa: la Lazio ha bisogno dei suoi gol

Immobile vuole riportare la Lazio in Europa per il sesto anno e segnare almeno 25 gol: nessun italiano ci è riuscito per tre volte di fila

La Lazio è attesa dalle ultime 6 partite stagionali, tutte in campionato. Quattro di esse verranno giocate all’Olimpico, stasera col Torino e domenica prossima col Milan le prime due consecutive. L’obiettivo, come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, è quello di centrare l’Europa. E per farlo i biancocelesti hanno bisogno dei gol di Ciro Immobile.

L’attaccante ha due obiettivi chiari in mente: trascinare la Lazio in una competizione continentale (meglio col quinto posto che col sesto) e soprattutto segnare almeno 25 gol in campionato (ora è a 24). Sarebbe la terza annata per l’ex Torino (a cui ha segnato 8 gol in 12 incontri), nessun italiano ci è riuscito prima. Immobile salirebbe sul podio di questa speciale classifica con Nordahl e Nyers. La caccia al titolo di capocannoniere è entrata nel vivo.