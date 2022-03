Immobile, un gol per raggiungere due grandi bomber della Nazionale

Immobile cerca la via della rete in Nazionale. Un gol che gli permetterebbe di raggiungere due bomber azzurri

Il c.t. della Nazionale Roberto Mancini si affiderà ancora una volta a Ciro Immobile nei playoff Mondiali per strappare il pass per Qatar 2022. L’attaccante della Lazio non segna in azzurro dalla seconda partita dell’Europeo, ma ora vuole riscattarsi.

E con un gol, il bomber raggiungerebbe due centravanti dell’Italia nella classifica dei migliori marcatori della Nazionale: ovvero Gianluca Vialli e Luca Toni. Immobile, attualmente, si trova a 15 reti in 54 presenza in azzurro.