Immobile vuole trascinare la Lazio verso il premio Champions: quanto incassa lo spogliatoio. Ciro a caccia del gol in trasferta

Ciro Immobile pensa al presente e vuole lasciarsi alle spalle i mesi difficili ottenendo la tanto agognata qualificazione in Champions della Lazio e il premio pattuito al gruppo di circa 2 milioni. Il suo sorriso non si è ancora rivisto del tutto a Formello dopo l’incidente del 16 aprile, ma almeno il gol gli ha ridato fiducia, con l’Udinese vuole ritrovarlo anche in trasferta. Lo scrive Il Messaggero.