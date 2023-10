Immobile si sfoga: «Io sto dando sempre il massimo, se a qualcuno non gli piace mi importa il giusto»

Immobile, il bomber biancoceleste si sfoga sui social riguardo le critiche che ha ricevuto sulle sue prestazioni in campo

Nel mirino delle critiche in queste ultime settimane in casa Lazio, è finito Ciro Immobile al quale i tifosi gli attribuiscono lo scarso rendimento in campo. Ad intervenire sui social è proprio lo stesso attaccante con un duro post

PAROLE – Io non ho paura di essere né giudicato né valutato. Perché so quello che so facendo. E lo sto facendo al meglio che posso. Poi qualcuno troverà qualche mia idea sbagliata… Ma mi interessa il giusto. Non m’interessa il consenso