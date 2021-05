Immobile sempre più da record: ora punta Meazza e Nordahl

Immobile continua a battere record e a raggiungere traguardi importanti. Ora Ciro ha un nuovo obiettivo in testa

Immobile continua a riscrivere la storia e a battere record su record. Grazie alla rete contro il Parma, il buon Ciro ha toccato quota 150 gol con la maglia della Lazio. Una rete che è stata la numero 20 di questo campionato, traguardo raggiunto per ben quattro stagioni. Un qualcosa di storico, visto che, con la maglia biancoceleste, non ci era riuscito nessuno. Nemmeno Piola e Signori, arrivati a tre stagioni. Nemmeno Chinaglia e Crespo, rimasti fermi a una.

OBIETTIVO –Ed ecco che, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, ora il bomber dei capitolini ha un nuovo obiettivo. Immobile ora ha raggiunto attaccanti del calibro di Batistuta, Nyers, Di Natale, Vojak, Hansen e Altafini. Nel mirino ci sono due supergoleador come Nordahl e Meazza, che hanno toccato quota 20 gol per ben sette stagioni. Un obiettivo forse difficile, ma chissà. Re Ciro sembra non aver nessuna intenzione di fermarsi.