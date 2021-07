Immobile ringrazia Parolo: «Sei una grande persona» – FOTO

Dopo quelllo a Lulic, da Ciro Immobile arriva anche il saluto e l’omaggio a Marco Parolo: il suo messaggio per il centrocampista

Oggi è il primo giorno da non giocatori della Lazio per Marco Parolo e Senad Lulic. Tanti gli omaggi e i saluti per i due giocatori. Tra questi non possono non spiccare quelli di Ciro Immobile, che, dopo il bosniaco, ha voluto salutare e omaggiare anche il centrocampista

«Grande persona e grande professionista. In bocca al lupo Marcolino. Grazie per i consigli», queste le parole dedicate dal bomber biancoceleste al suo ormai ex compagno di swuadra.