«Race For The World», è il Gran Premio virtuale organizzato da Leclerc: anche Immobile tra i partecipanti

«Race For The World», è il Gran Premio virtuale organizzato da Leclerc per la raccolta fondi per la lotta al Covid-19. Tra i concorrenti, anche un volto noto del mondo Lazio: Ciro Immobile. Il giocatore ha posato per un attimo gli scarpini per mettersi alla prova al volante (ovviamente da casa), seguiamo insieme il nostro bomber in onda su Sky.

AGGIORNAMENTO ORE 20.55 – Il nostro Ciro finisce fuori dalla gara, forse problemi di connesione per lui. A portare a casa il primo posto è proprio Leclerc

AGGIORNAMENTO ORE 20.34 – Via al GP d’Austria dopo la sessione di qualificazioni

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 – Un cronista d’eccezione ha commentato la prestazione d’Immobile: Marco Parolo. QUI LE SUE PAROLE

AGGIORNAMENTO ORE 20 – Gara sfortunata per Ciro: allo sventolare della bandierina era ultimo. Il giocatore, però, sembrerebbe aver riscontrato qualche problema tecnico.

Di seguito, la classifica finale della GARA 1: Vandoorne, Leclerc, L. Albon, C. Leclerc, Deletraz, Latifi, Salvadori, Giovinazzi, Norris. Immobile ultimo