Race For The World, Immobile: «Mi tremavano le gambe, i fondi la cosa importante»

«Race For The World», le parole del bomber della Lazio, Ciro Immobile, al termine delle due gare

Emozioni diverse da quelle del calcio giocato, ma comunque sensazioni belle e forti. Ciro Immobile ha commentato così le due gare disputate per la «Race For The World»:

«Gara emozionante, mi tremavano le gambe. Voglio ringraziare Charles perché già da ieri abbiamo provato, mi ha dato qualche trucco del mestiere. In Spagna ero lentissimo ma in Austria andavo meglio. Al di là di com’è andata è stato bellissimo. Quando c’è la passione ti lasci trasportare come un bambino, mi sentivo come al parco giochi. La cosa più importante è stata anche la raccolta fondi. Sto preparando già il gran premio della Cina. È difficile perché gli altri sono fortissimi».