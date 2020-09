Immobile, ottima prova e assist a Barella nell’1-0 di Amsterdam all’Olanda

Ciro Immobile protagonista nella vittoria azzurra contro l’Olanda.

Ricomincia come aveva finito la scorsa stagione, Ciro Immobile, cioè da protagonista. Il 17 della Lazio e centravanti dell’Italia ha realizzato l’assist decisivo per il gol-vittoria di Nicolò Barella ad Amsterdam, dove gli azzurri hanno battuto la promettente Olanda. Il bomber di Torre Annunziata ha sfiorato la rete in due circostanze ma si è reso autore di una prestazione di sacrificio fatta di ripiegamenti, falli conquistati in fase difensiva volti a far salire la squadra, e attacco consueto della profondità. L’appuntamento con la via della rete è solo rimandato, ottima prestazione per Ciro Immobile.