Immobile Nazionale, Mancini non chiude la porta: Ciro in azzurro a una condizione

Il c.t. Mancini non ha chiuso le porte della Nazionale a Immobile, sarà l’attaccante della Lazio ora a decidere cosa fare

«Lorenzo e Ciro ci saranno soprattutto per la prima partita, poi vedremo per le altre. Ma vale per tutti». Queste le parole del c.t. Mancini sulla possibilità del ritorno in Nazionale di Ciro Immobile dopo la debacle Mondiale. Il commissario tecnico, quindi, non ha chiuso le porte azzurre al bomber laziale. Toccherà allora all’attaccante decidere cosa fare.

Mancini, però, terrà in considerazione il suo numero 17 a una condizione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il c.t. vorrà un Immobile motivato al 100% a dare il suo contributo alla causa. Il bomber della Lazio può dare ancora funzionale al progetto dell’Italia, ma solo se convinto pienamente.