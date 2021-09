Immobile, la Lazio fa quadrato: con il Milan Ciro cerca la rivincita

I compagni di squadra lo difendono e lui pensa al Milan: Immobile, dopo le delusioni in Nazionale, cerca la rivincita

Sono stati Acerbi e Luis Alberto sui social a far capire qual è il pensiero dello spogliatoio. Ora però è arrivato il momento di far parlare di nuovo il campo. Ciro Immobile, dopo le delusioni e le critiche in Nazionale, con il Milan vuole prendersi la rivincita.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport,, dopo il differenziato di ieri, oggi l’attaccante si allenerà in gruppo, con in testa la sfida con i rossoneri.. Sarri ci ha parlato, mentre compagni di squadra, tifosi e vip si sono schierati in sua difesa. Ora spetterà a lui rispondere come meglio sa fare, ossia segnando.