Lazio, Venerato esagera: «Immobile andrebbe a piedi a Napoli»

Le parole di Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, sulle volontà di Immobile. Il bomber della Lazio accostato al Napoli

Immobile ha sposato i colori della Lazio. Non solo li ha vestiti, ma li ha protetti e fatti suoi. Una seconda pelle che sfoggia con orgoglio e che vuole onorare finchè la carriera glielo consentirà. Il centravanti lo ha ribadito solo qualche settimana fa, ma a Napoli continuano ad accostarlo alla formazione di Gattuso. Venerato, giornalista di Rai Sport, ha lanciato una vera e propria bomba nel corso di Tv Luna a Goal Show:

«Il primo nome per sostituire Milik, difficilissimo, il sogno di Gattuso, è Ciro Immobile. Con certezza posso dirvi che c’è totale disinteresse tattico per Belotti, che non rientra nei piani del Napoli. Su Immobile mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo. Se Lotito gli dicesse: ho raggiunto un accordo con De Laurentiis, Immobile verrebbe a piedi a Napoli pur di giocare nella squadra della sua città e lavorare con Gattuso. Ora è il Napoli che dovrà mettersi d’accordo con la Lazio». Dichiarazioni che, sicuramente, non disturberanno il sonno nè di Inzaghi nè dei tifosi biancocelesti…