Lazio, Auriemma: «Anche i bambini sanno che Immobile è il primo della lista del Napoli»

Lazio, Immobile piace ancora al Napoli: le parole di Auriemma, giornalista e tifoso partenopeo, sui social

Che il Napoli rimpianga Immobile non è una novità. Ma non è una novità neppure che il giocatore voglia rimanere alla Lazio fino a fine carriera. Eppure, il bomber numero 17 viene costantemente avvicinato al club partenopeo. Stavolta, a sottolineare l’insistente interesse per il giocatore è Auriemma che, in un commento sui social, ha scritto:

«Che Immobile sia il primo della lista presentata da Gattuso per il ruolo di attaccante centrale, lo sanno anche i bambini da un paio di mesi almeno. Eppure sentendo l’enfasi di certi espertoni, pare che il fatto sia successo soltanto ieri sera».