Immobile, Luis Alberto e Milinkovic i tre fattori della Lazio: con loro sognare è lecito

Luis Alberto e Milinkovic a dipingere calcio, Immobile a tramutare in gol le loro magie: la Lazio può veramente sognare in grande

La Lazio si è resa protagonista di un grandissimo avvio di campionato con 20 punti collezionati nelle prime 9 giornate di Serie A. Come riferito dal Corriere dello Sport, molto se non tutto passa per le giocate e i gol dei tre tenori biancocelesti: Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Ciro Immobile.

I primi due continuano a regalare magie e grande calcio, il numero 17 biancoceleste tramuta in oro tutto quello che i suoi due scudieri gli forniscono. Milan e Napoli possono anche vantare un collettivo migliore ma tre calibri di questo tipo non ce li ha veramente nessuno.