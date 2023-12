Immobile cuore Lazio, da infortunato manda un messaggio social al club

Malgrado l’infortunio il Capitano della Lazio Ciro Immobile ha mandato un messaggio alla squadra dopo il successo col Frosinone

Non deve essere stato facile ieri sera per Ciro Immobile vedere una Lazio così bella e straripante (specialmente nel secondo tempo) pur con la cosapevolezza di non poter scendere in campo causa infortunio. Eppure il Capitano ha voluto mandare un messaggio social alla squadra, dimostrando ancora una volta il proprio attaccamento ai colori.

«Grandi ragazzi, avanti così» ha scritto l’ex attaccante del Torino tramite una storia Instagram, con tanto di emoji a mo’ di muscolo e cuore azzurro, ed una foto con l’esultanza dei compagni.