Immobile, Genoa nel mirino: già 10 gol contro i liguri

Ciro Immobile ora mette nel mirino il Genoa: contro la squadra ligure il bomber biancoceleste diventa cecchino

Immobile, dopo un lungo digiuno, ha finalmente ritrovato continuità in zona gol. Ora per lui ci sarà il Genoa, una delle sue ex squadre a cui però ha sempre segnato con regolarità.

QUANTI GOL – Il bomber biancoceleste ha segnato le sue prime cinque reti in Serie A con la maglia del Genoa nella stagione 2012/13. Ma ecco che i liguri sono una delle sue vittime preferite. Ciro ha infatti realizzato 10 gol contro i rossoblù, una delle tre formazioni contro cui è andato in doppia cifra nella competizione, assieme a Sampdoria e Cagliari.