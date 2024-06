Immobile Lazio, Cerci IRONICO: «Se ieri sera AVESSE fatto la stessa prestazione di Scamacca...»

Immobile-Lazio, Alessio Cerci, ex Torino, ha difeso il capitano biancoceleste: la puntura ai critici con riferimento a Scamacca

Intervistato da Tv Play, Alessio Cerci ha parlato così di Ciro Immobile, capitano della Lazio:

PAROLE – «Se la partita di ieri di Scamacca l’avesse fatta Immobile? Da ex giocatore mi sono capitate delle giornate simili, non posso condannare un giocatore per una prestazione. Sicuramente quello che è successo a Ciro Immobile è stato sotto gli occhi di tutti, ha fatto più di 200 gol con la Lazio e ogni volta che è andato in Nazionale è stato criticato. Secondo me, nei suoi confronti avremmo dovuto avere più pensieri positivo. Ciro è un grandissimo attaccante, ha fatto tantissimi gol e uno che segna così tanto, a prescindere, non può essere criticato. Vuol dire che poi tu vuoi il male dell’Italia, dovevamo difenderlo di più e crederci di più. Questa negatività lui l’ha accentuata, l’ha capita e è diventato più negativo di quello che è lui. L’ha sentita sulle spalle. È un giocatore che è il numero uno in Europa a attaccare la profondità, se tu lo fai giocare adesso con la Lazio o magari in Nazionale lo fai giocare incontro, sa fare meno. Lui deve attaccare la profondità, è il più forte di tutti nel farlo».