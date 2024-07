Immobile Lazio, Baiano: «Se Ciro vuole andar via è chiaro che NON SI SENTE più al centro del progetto»

Immobile Lazio, l’ex calciatore si esprime riguardo la situazione delicata del futuro del centravanti di Torre Annunziata

Ai microfoni di TMW ha parlato Baiano, il quale si esprime sulla delicata situazione che riguarda Immobile. L’attaccante lascerà la Lazio? L’ex calciatore a riguardo si esprime cosi

IMMOBILE – Immobile? Questi giocatori hanno bisogno di sentirsi importanti. Se ha preso in considerazione l’opzione Besiktas è perché non si sente al centro del progetto Lazio. Oppure la fiducia è venuta a scemare. Se ha percepito questo, è giusto che vada via