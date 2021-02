Ciro Immobile premiato dall’AIC per aver vinto la classifica marcatori Serie A 2019/2020: il riconoscimento – FOTO

Riconoscimento importante per Ciro Immobile da parte dell’Assocalciatori. Oggi il bomber della Lazio ha ricevuto il premio per aver vinto il titolo di capocannoniere in Serie A nella stagione 2019/2020.

«Quest’oggi presso il Centro Sportivo di Formello, l’Associazione Italiana Calciatori, nelle persone di Umberto Calcagno, Presidente AIC, Gianni Grazioli, Direttore Generale AIC, Davide Biondini, Vicepresidente AIC, ha conferito a Ciro Immobile un premio speciale.

All’attaccante biancoceleste, infatti, è stata consegnata una targa per celebrare il titolo di capocannoniere della Serie A TIM conseguito nell’annata sportiva 2019/20. Il trofeo ricorda con un’incisione ad hoc il bottino di 36 reti realizzate da Immobile in campionato: tale quota reti ha permesso all’attaccante della S.S. Lazio di aggiudicarsi anche la Scarpa d’Oro» scrive la Lazio.