Immobile punta la Juve e cerca il gol: è lui la vera arma di Inzaghi

Ciro Immobile punta la Juve: contro la sua ex squadra dovrà tornare a segnare e a trascinare la Lazio alla vittoria

Inzaghi punta sul suo cavallo, Ciro Immobile, per battere la Juve. Il bomber della Lazio, autore di 144 gol in meno di cinque anni, sta vivendo un momento poco positivo dal punto di vista realizzativo. In conferenza stampa Inzaghi lo ha spronato: sa che può e deve fare di più in campo. Nelle ultime settimane ha avuto un’infiammazione al tendine d’Achille ma ora sta meglio e deve dimostrarlo.

Come analizza il Corriere dello Sport, è la gara ideale per rilanciarsi. Ciro ha cominciato la sua carriera proprio nella Juve e per lui sarà sempre una sfida particolare. Inoltre all’andata non c’era a causa del caos tamponi: questa sera, allo Stadium, toccherà a lui.