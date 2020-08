Immobile: «Io simulatore? Caz… Gasperini ce l’ha con la Lazio. Ecco il motivo»

Immobile risponde alla accuse di Gasperini in una intervista al Corriere dello Sport.

«Io simulatore? L’ennesima cazzata su di me. Due rigori netti (nella partita Lazio-Atalanta, ndr). Gasperini deve avercela con la Lazio. Noi giocatori ce lo siamo detti tante volte: vincendo puoi andare a tre punti dalla Juve eppure dichiari che l’unica cosa che ti interessa è finire davanti a noi. La Lazio non gli piace proprio. Penso che non gli sia ancora andata giù la sconfitta nella finale di Coppa Italia». Così Ciro Immobile nel corso di una lunga intervista al Corriere dello Sport.