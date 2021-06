Immobile a lezione di fisica da... Insigne! «Ci ha spiegato il principio della dinamica» FOTO

Ciro Immobile studia fisica da… Lorenzo Insigne! L’ironia dell’attaccante sui social con l’ex compagno al Pescara

Un gruppo unito e affiatato quello dell’Italia, come si vede in campo ma anche fuori. Non mancano gli scherzi, le battute e i sorrisi tra gli azzurri, soprattutto tra chi si conosce meglio e da più tempo, come Immobile e Insigne.

Sui social l’attaccante ha postato una foto in compagnia del giocatore del Napoli e di Florenzi: i tre, nello scatto, sono intenti a chiacchierare sul campo dell’Olimpico. «Volevo ringraziare Insigne perché ieri finalmente ci ha spiegato il primo principio della dinamica» ha scritto il bomber biancoceleste, accompagnando l’ironica didascalia da varie risate.