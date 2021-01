Immobile inarrestabile: gol a raffica e i record di Piola si avvicinano

Ciro Immobile non smette di segnare ed è sempre più nella storia della Lazio e del calcio italiano: il record di Piola si avvicina

Ciro Immobile entra sempre di più nella storia della Lazio. Venerdì sera è andato a segno per la sesta volta contro la Roma ed è ormai a un passo da Silvio Piola che, contro i giallorossi, ha gonfiato la rete sette volte. Ma Ciro si avvicina sempre di più anche ai 159 gol di Piola con la maglia della Lazio: l’attaccante campano ora si trova a 142, ma in complessivo in Serie A ha segnato 147 volte raggiungendo Sivori nella classifica all time.

Record e numeri che vanno continuamente aggiornati con un strepitoso centravanti come Immobile che, da novembre, ha segnato 10 gol. Tanti quanto Messi e Lewandowski, solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio con due gol in più.