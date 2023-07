Immobile, il bomber biancoceleste in viaggio per Ibiza insieme agli amici

Immobile, l’attaccante biancoceleste prima di riniziare la stagione si concede qualche giorno di svago ad Ibiza con gli amici

La stagione ormai è alle porte, e la Lazio vuole affrontarla nel migliore dei modi visto che i biancocelesti dovranno affrontare anche la Champions League. Il club e i tifosi contano su tutti e anche su Immobile, il quale si concede dei giorni di relax ad Ibiza, e prima di partire viene intervistato dall’ufficio stampa di Aeroporti di Roma

RELAX – Questo è relax! Tre giorni di puro riposo con la mia famiglia e gli amici. Cerco sempre di scegliere destinazioni in cui mi sono trovato bene o posti che non ho mai visto. In questo caso, a Ibiza, sono recidivo. Il viaggio in sé – ci spiega – è sempre emozionante, perché ti porta in poco tempo nel posto che hai scelto, quello in cui ti piace stare