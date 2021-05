Immobile è sempre più Re Ciro: raggiunto Silvio Piola

Ciro Immobile, con il gol di ieri al Genoa, è entrato sempre più nella storia della Lazio, raggiungendo Silvio Piola

Grazie alla rete di ieri contro il Genoa, Ciro Immobile è entrato sempre di più nella storia della Lazio. Infatti il bomber biancoceleste ha raggiunto, a quota 149 gol, Silvio Piola.

RECORD – Infatti, come ricordato dall’edizione odierna di Tuttosport, il penalty realizzato ha lanciato l’attaccante dei capitolini in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi laziali, alla pari proprio con il nativo di Robbio. C’è però un’eccezione di cui non si può non tenere conto: i dieci gol realizzati da Piola nella Coppa dell’Europa Centrale, una competizione non riconosciuta dall’Uefa.