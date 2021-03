Immobile si sblocca: gol in Nazionale dopo quasi un anno e mezzo

Ciro Immobile ritrova finalmente il gol con la maglia della Nazionale. Sua la rete del raddoppio contro l’Irlanda del Nord.

Liberazione. Non esiste parola migliore per descrivere il gol realizzato da Ciro Immobile con la maglia della Nazionale. L’attaccante della Lazio ha infatti messo a segno il raddoppio degli azzurri nella sfida contro l’Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Una rete che mette fine a un digiuno che per il bomber durava da circa un mese e mezzo. Un gol che assume un’importanza ancor maggior se si tiene conto che il buon Ciro non segnava con la maglia dell’Italia da circa un anno e mezzo. Era infatti novembre del 2019, quando la Nazionale di Mancini superava l’Armenia con un sonoro 9-1 l’Armenia. Immobile, quel 18 novembre ha realizzato una doppietta.