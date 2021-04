Immobile vuole sbloccarsi: l’attaccante ha fame di gol

Ciro Immobile ha in testa un solo obiettivo: ritrovare la via del gol nella sfida di domani contro il Benevento

Ciro Immobile ha inevitabilmente la luce dei riflettori puntati addosso. Il bomber della Lazio non va a segno da otto partite e per il match di domani contro il Benevento ha un solo obiettivo in testa: ritrovare la via della rete. L’unico modo per mettere fine al suo record negativo.

LUNGO DIGIUNO – Il suo ultimo sigillo è datato 7 febbraio, giorno del match contro il Cagliari. Da quel momento, come raccontato da Tuttosport, ha preso il via un lungo digiuno, che è stato, soltanto in parte, interrotto dalle due reti in Nazionale. Ed ecco che la sfida contro gli uomini di Filippo Inzaghi diventa per lui un crocevia fondamentale. Sbloccarsi per riprendere il cammino e caricarsi di nuovo la squadra sulle spalle. Il cammino verso la Champions passa inevitabilmente da lui e dalla sua vena realizzativa da ritrovare.