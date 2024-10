Immobile, l’ex Lazio primeggia ancora: la classifica nel 2024

Immobile spicca ancora a 34 anni. Nel 2024, con le maglie di Lazio e Besiktas, tra Italia e Turchia, è stato il migliore in un dettaglio

Ciro Immobile all’età di 34 anni resta ancora uno dei migliori attaccanti in circolazione, quantomeno per numeri. Il classe 1990 che in questo anno solare si è diviso tra Lazio e Besiktas, ha avuto alti (in Turchia) e bassi (spesso in Italia). Nonostante ciò, Ciro, è il giocatore italiano con più gol nel 2024. Il centravanti tra Serie A, Super Lig e coppe varie ha messo a segno 16 gol.

Questa la classifica riportata da Sky Sport: