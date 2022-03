Immobile, effetto Barbera con la Nazionale: i numeri del bomber a Palermo

L’attaccante della Lazio Immobile ha spesso lasciato il segno al Renzo Barbera di Palermo con la maglia della Nazionale

Sarà Ciro Immobile a guiderà l’attacco dell’Italia nella partita di questa sera contro la Macedonia del Nord per la prima partita dei playoff Mondiali. Si giocherà al Renzo Barbera dove, come riportato dal Corriere dello Sport, il bomber della Lazio ha già lasciato il segno in azzurro.

Sono tre le presenze di Immobile in Nazionale sul campo di Palermo, Azerbaigian 2014, Albania 2017 e Armenia 2019, con altrettante reti segnate: uno all’Albania e due all’Armenia. E Mancini spera allora che il suo attaccante si ripeta.