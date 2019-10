Immobile è un cecchino anche (e soprattutto) in trasferta: meglio di lui solo Abraham

Ciro Immobile ha segnato 5 dei 7 gol in trasferta: solo Abraham ne ha realizzati di più fuori casa nei Top 5 campionati d’Europa

Ciro Immobile è un vero cecchino, e l’ha dimostrato, ancora una volta, in questo avvio di campionato. Sul sul rendimento non influisce il fatto Olimpico, anzi. Come riporta Lazio Page, infatti, cinque dei sette gol del bomber biancocelesti sono stati siglati lontano dalla Capitale. Solo Tammy Abraham ne ha realizzati di più fuori casa nei cinque principali campionati europei.