Immobile e la nottata passata su Clubhouse tra battute e gag: i dettagli

Ciro Immobile tra venerdì e sabato si è divertito su Clubhouse, popolare social che ti dà la possibilità di interagire con diversi utenti

Nottata particolare quella che Ciro Immobile ha passato su Clubhouse tra venerdì e sabato. La piattaforma – che sta spopolando – dà la possibilità di interagire in modo rapido con tifosi e appassionati e Ciro ne ha approfittato di gusto: ha dialogato con simpatia in una delle tante “room” che si creano spontaneamente.

Sono le stanze in cui si può interagire su argomenti sparsi. Questa aveva un nome ambizioso, ma innocente all’apparenza: “Talk”. E la gente è entrata in questo talk improvvisato, crescendo un po’ alla volta, incuriosita dall’anomalia. In tanti alzavano la mano, poi potevano comunicare col centravanti.

Come riporta Gazzetta.it la conversazione con gli utenti è durata fino alle 2.07, ora di uscita dalla stanza del bomber, Immobile ha risposto su argomenti vari, dal più bizzarro al più serio. Poi l’attaccante ha aggiunto: «Mi piacerebbe giocare con uno come Petagna, mi ricorda Caicedo». In ogni caso, Ciro ha una parola per tutti, con educazione e divertimento. «Ti ricolleghi alle 20.30 di domenica?», è l’ultima domanda a Immobile. La risposta? «Sì, entro con le cuffiette a San Siro…».