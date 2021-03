Immobile Day, domani la premiazione per la Scarpa d’oro: la nota del club

Domani in Campidoglio la premiazione di Ciro Immobile: al bomber verrà consegnata la Scarpa d’oro 2019/20

In un periodo di appannamento, finalmente una boccata d’aria fresca per Ciro Immobile e la Lazio. Domani verrà consegnata al bomber biancoceleste la Scarpa d’oro della stagione 2019/20. La cerimonia avverrà in Campidoglio alle 12:00.

La nota della Società: «La S.S. Lazio comunica che domani alle ore 12:00, presso la sala Giulio Cesare del Campidoglio, la Sindaca di Roma Virginia Raggi ed il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito consegneranno il trofeo della Scarpa d’oro 2019-2020 al calciatore biancoceleste Ciro Immobile».

