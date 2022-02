Immobile da record: nessuno come lui nelle ultime sei stagioni. Il dato sui gol

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Immobile ha segnato e ha provocato l’autogol di Biraghi in Fiorentina-Lazio. Nessuno è entrato più volte in azioni da gol negli ultimi sei anni

Grande prestazione di Ciro Immobile allo stadio Franchi contro la Fiorentina. La Lazio vince 3-0 e il bomber biancoceleste è andato a segno siglando il raddoppiando e poi provocando l’autogol di Biraghi che è valso il tris.

Come riportato da Opta, Immobile ha partecipato ad almeno venti gol nelle ultime sei stagioni in Serie A. Nessuno ci è riuscito in questo lasso di tempo, arrivando al massimo a tre volte. Record per il bomber della Lazio.