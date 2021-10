Immobile, il buon compleanno a Radu: «Auguri Boss» – FOTO

Per Stefano Radu nel giorno del suo compleanno arrivano gli auguri di Ciro Immobile: ecco il post del bomber

Dopo quelli della Lazio, per Stefan Radu, nel giorno del suo 35esimo compleanno, arrivano anche gli auguri di Ciro Immobile. Il post del bomber non si è fatto attendere ed è apparso in una storia Instagram,.

«Buon compleanno boss», questo il messaggio scritto dall’attaccante biancoceleste per uno dei leader dello spogliatoio.

Un messaggio che fa comunque come la compattezza e il gruppo non sono certo un qualcosa che mancano in casa capitolina.