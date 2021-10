Radu compie 35 anni: gli auguri della Lazio – FOTO

Oggi Stefan Radu spegne 35 candeline: ecco puntuale il messaggio di auguri sui social network da parte della Lazio

Oggi è una giornata speciale per Stefan Radu. Il difensore rumeno spegne infatti per 35 candeline. E nel giorno del suo compleanno non possono non arrivare, sui canali social, gli auguri della Lazio.

🎉🎂 Tanti auguri di buon compleanno a Stefan Radu che oggi spegne 3️⃣5️⃣ candeline! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/Z3YOQMdEao — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 21, 2021

«Tanti auguri di buon compleanno a Stefan Radu, che oggi spegne 35 candeline», questo il messaggio del club. Ora non resta che attendere che il difensore debutti in questa stagione. A Verona, viste le assenze per squalifiche di Luiz Felipe e Acerbi, avrà quasi sicuramente la sua opportunità-