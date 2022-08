Immobile affronta il suo passato: che numeri contro il Torino!

Domani Ciro Immobile affronterà il Torino, con il quale ha vinto la sua prima classifica cannonieri. Poi tanti gol contro

Domani Ciro Immobile affronterà il Torino, sua ex squadra con la quale nella stagione 2013-2014 è diventato capocannoniere per la prima volta in Serie A con 22 reti in 33 presenze.

Un’annata importante che lo ha portato alla ribalta. Poi l’addio per andare al Borussia Dortmund, al Siviglia e atterrare nella sua piazza più bella: la Lazio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i granata per Immobile sono seconda vittima preferita in Serie A. 16 presenze e 12 gol contro (più un assist). Il bilancio: 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Ha segnato di più solo contro Genoa (altra sua ex) e Samp.