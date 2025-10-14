‘Immobile Academy’ di Torre del Greco sotto sequestro: presunti abusi edilizi, sei indagati! I dettagli

Sequestrata la scuola calcio di Ciro Immobile a Torre del Greco: indagine per abusi edilizi. Tutti i dettagli e le ultime

Il centro sportivo “Immobile Academy – Centro sportivo Parlati” di Torre del Greco, inaugurato lo scorso marzo dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile, è stato posto sotto sequestro preventivo su disposizione del gip del Tribunale di Torre Annunziata.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura oplontina, vede sei persone indagate – tra cui alcuni familiari del calciatore – con accuse di costruzioni abusive, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e trasformazione di un’area boschiva vincolata in parcheggio asfaltato.

Secondo gli inquirenti, i lavori sarebbero stati realizzati senza alcun titolo edilizio o paesaggistico, su terreni già interessati in passato da interventi abusivi non condonati. Le opere avrebbero comportato una “radicale trasformazione” dell’area, con conseguenze rilevanti sul piano urbanistico e ambientale.

Il sequestro è stato disposto per impedire un ulteriore aggravamento della situazione. Nella struttura, oltre alle attività della scuola calcio, si allenava anche il Sorrento Calcio, squadra di Serie C.

