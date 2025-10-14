 ‘Immobile Academy’ di Torre del Greco sotto sequestro: presunti abusi edilizi, sei indagati! I dettagli
Connect with us

News

‘Immobile Academy’ di Torre del Greco sotto sequestro: presunti abusi edilizi, sei indagati! I dettagli

Campionato News

Atalanta-Lazio: come vedere il match in tv e streaming

News

Gascoigne Lazio, l'intervista a cuore aperto: l'infanzia, il trasferimento al Tottenham e molto altro. Le sue parole

News

Cancellieri Lazio, il nuovo leader offensivo dei biancocelesti finisce nel mirino del ct Gattuso

Ex Lazio Ultimissime Lazio

Bergodi Lazio: gli auguri del club biancoceleste all'ex difensore

News

‘Immobile Academy’ di Torre del Greco sotto sequestro: presunti abusi edilizi, sei indagati! I dettagli

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

immobile bologna
Mf Bologna 16/08/2025 - amichevole / Bologna-Creta / foto Michele Finessi/Image Sport nella foto: Ciro Immobile

Sequestrata la scuola calcio di Ciro Immobile a Torre del Greco: indagine per abusi edilizi. Tutti i dettagli e le ultime

Il centro sportivo “Immobile Academy – Centro sportivo Parlati” di Torre del Greco, inaugurato lo scorso marzo dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile, è stato posto sotto sequestro preventivo su disposizione del gip del Tribunale di Torre Annunziata.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura oplontina, vede sei persone indagate – tra cui alcuni familiari del calciatore – con accuse di costruzioni abusive, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e trasformazione di un’area boschiva vincolata in parcheggio asfaltato.

Secondo gli inquirenti, i lavori sarebbero stati realizzati senza alcun titolo edilizio o paesaggistico, su terreni già interessati in passato da interventi abusivi non condonati. Le opere avrebbero comportato una “radicale trasformazione” dell’area, con conseguenze rilevanti sul piano urbanistico e ambientale.

Il sequestro è stato disposto per impedire un ulteriore aggravamento della situazione. Nella struttura, oltre alle attività della scuola calcio, si allenava anche il Sorrento Calcio, squadra di Serie C.

LEGGI ANCHE – Atalanta-Lazio: come vedere il match in tv e streaming

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.