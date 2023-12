Immobile a LSC: «La Champions ci ha dato una grande mano, la nostra ossessione è vincere sempre ma dopo la coppa...»

Immobile, alla fine della gara con il Cagliari il bomber biancoceleste ha parlato cosi ai microfoni di LSC: le sue parole

Intervistato da LSC alla fine di Lazio-Cagliari, Immobile ha parlato della partita rilasciando a riguardo queste dichiarazioni:

PAROLE – «La qualificazione in Champions ci ha dato fiducia in vista di questa partita. Sappaiamo di non aver fatto la prestazione dell’anno, ma abbiamo portato a casa la vittoria»

PREMIO 200 RETI – Festeggiare questo traguardo con la mia famiglia davanti alla nostra gente è qualcosa di emozionante che mi porterò sempre dietro”.

PROVEDEL – Segnare a Ivan è difficile per gli altri (ride, ndr). Oggi ha fatto il secondo gol stagionale. Ci ha salvato con la parata nel finale, ma per scherzare gli ho detto che è lì per quello

ATTEGGIAMENTO – Probabilmente dobbiamo vincere più partite così. La nostra ossessione è quella di vincere giocando bene, ma dopo le fatiche di coppa non è di certo semplice. Capisco i tifosi, ma solo con loro possiamo riemergere

COPPA ITALIA – La nostra mentalità deve essere quella di lottare in tutte le competizioni. Non dobbiamo abbassare la guardia come è successo in campionato