Ilicic Lazio, nei giorni scorso un tentativo. Poi Sarri...

Ilicic Lazio, nei giorni scorso un tentativo da parte dei biancocelesti. Poi la frenata, per Sarri non è una priorità

Non basta l’arrivo di Felipe Anderson per rinforzare il reparto d’attacco della Lazio, serve un innesto sulla destra dove i biancocelesti sono scoperti. Un nome circolato nelle ultime settimane è quello di Josip Ilicic, in uscita dall’Atalanta e cercato anche dal Milan.

Secondo La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi la Lazio avrebbe effettuato un tentativo per lo sloveno, ma in prestito. Al momento di concludere la trattativa però, la dirigenza si sarebbe tirata indietro, per Sarri il fantasista della Dea non è una priorità.