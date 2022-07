Ilic Lazio, continua l'attesa per il serbo. E il Verona...

Sono sempre giorni d’attesa per Ilic. C’è l’accordo tra Lazio e Verona, ma qual è la situazione del serbo?

Sono sempre giorni d’attesa per Ilic. Come ribadito dal Corriere dello Sport, tra la Lazio e Verona ci sarebbe già un accordo verbale, arrivato in quel di giugno.

Infatti le operazioni Cancellieri e Casale sarebbero state la base per impostare poi un terzo affare. Gli scaligeri attendono, ma tutto sembrerebbe essere legato a Luis Alberto. Solo in caso di addio dello spagnolo scatterebbe il domino che porterebbe il serbo a Roma.