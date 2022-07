Luis Alberto, sono i giorni della verità. E Lotito...

Sono i giorni della verità per Luis Alberto, in ballo tra permanenza alla Lazio e corteggiamento del Siviglia

Lo stesso Monchi non ha chiuso del tutto a questa possibilità. Ma qual è la situazione? Lo spagnolo, come sottolineato dal Corriere dello Sport, già a maggio aveva chiarito che avrebbe lasciato Roma solo per un ritorno in Liga. Sarri non si opporrebbe all’addio, ma tutto come sempre ruoterebbe attorno alla richiesta di Lotito. Il patron vorrebbe incassare più soldi possibile, visto che si deve fare i conti con il 30% da versare nelle casse del Liverpool, A 30 milioni però si potrebbe chiudere. E questi giorni potrebbero aiutare a capire quali siano le reali possibilità.