Ilic Lazio, occhio alla concorrenza del Milan. E Lotito...

Ilic continua a essere sempre un nome caldo in casa Lazio. Ma occhio alla concorrenza del Milan.

Infatti, come rivelato dal Corriere dello Sport, Pioli sarebbe ancora alla ricerca di un centrocampista visto l’arrivo di Renato Sanches al Paris Saint Germain. Tra l’altro gli stessi biancocelesti dovrebbero ancora trovare un’intesa con l’agente del serbo, che al momento non sarebbe mai stato contattato. Lotito al momento starebbero valutando tre strade: chiudere l’operazione, come fatto con Romagnoli e Vecino, abbandonare la pista Ilic e considerare terminato il mercato, attendere quello che accadrà nelle prossime settimane, soprattutto su Luis Alberto, e magari sferrare l’assalto alla fine di agosto.