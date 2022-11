Ilic Lazio, il serbo primo obiettivo. Ma spunta un’alternativa

Ilic è sempre un nome sul taccuino della Lazio. Ma i biancocelesti starebbero pensando a un’alternativa a centrocampo

Ilic è sempre un nome sul taccuino della Lazio. Ma i biancocelesti starebbero pensando a un’alternativa a centrocampo. E questo perché difficilmente il Verona cederà il serbo nel mercato di gennaio, per di più con la formula del prestito.

Ed ecco che, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, un nome caldo potrebbe essere quello di Delaney, che potrebbe arrivare in uno scambio di prestiti con il Siviglia, sempre interessato a Luis Alberto. Il danese può giocare sia da interno che da centrale di centrocampo. Insomma, un interditore che potrebbe essere utile per Sarri.