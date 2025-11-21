Ilic Lazio, il centrocampista del Torino resta nel mirino dei biancocelesti: Fabiani sta ragionando su uno scambio. I dettagli

Ilic Lazio, il centrocampista del Torino resta nel mirino di Fabiani e si potrebbe ragionare su uno scambio con Noslin a gennaio. Le ultime

Il tema “Ilic Lazio” sta diventando uno dei più caldi in vista dell’avvicinarsi del mercato di gennaio. In casa biancoceleste si attende infatti la sentenza della nuova commissione che dovrà stabilire il margine di manovra del club nella prossima sessione. Tutto dipende dal rispetto dell’indice del costo del lavoro allargato, fissato oggi all’80% e destinato a scendere al 70% in estate. Se la Lazio risulterà in regola, potrà muoversi liberamente; in caso contrario, sarà costretta a operare a saldo zero. In ogni scenario, tuttavia, sembra inevitabile ricorrere ad alcune cessioni per compensare la mancanza degli introiti UEFA registrata nell’ultima semestrale e garantire liquidità utile a sostenere nuovi investimenti.

Nel frattempo Sarri attende indicazioni certe dalla dirigenza. Il tecnico avrà voce in capitolo sulle eventuali uscite, ma non fa mistero della necessità di rinforzare la rosa, soprattutto in mezzo al campo. I nomi sul tavolo sono tre: Ivan Ilic, Lorenzo Insigne e Nicolò Fagioli, quest’ultimo rilanciato da Radio Laziale. Tra questi, il dossier Ilic Lazio è quello che sta assumendo contorni sempre più concreti. Il centrocampista serbo rappresenta un profilo gradito all’allenatore per qualità tecniche, duttilità e capacità di garantire equilibrio tra le fasi di gioco. Per questo la dirigenza sta valutando una mossa che possa ridurre l’esborso economico necessario per portarlo a Formello.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Secondo quanto riportato dal Messaggero, sta prendendo quota l’ipotesi di uno scambio con il Torino che coinvolgerebbe Tijjani Noslin. Il club granata potrebbe riabbracciare l’esterno olandese, ritrovandolo sotto la gestione di Marco Baroni, mentre Ilic approderebbe nella Capitale, andando a rafforzare il centrocampo di Sarri. Una soluzione che Formello starebbe studiando con attenzione, perché consentirebbe alla società di evitare una spesa elevata e, allo stesso tempo, di generare una possibile plusvalenza dal trasferimento di Noslin.

Questo scenario renderebbe l’operazione Ilic Lazio particolarmente vantaggiosa: la squadra si assicurerebbe un centrocampista funzionale al progetto tattico, mantenendo sostenibile l’impatto economico dell’affare. La trattativa non è ancora definita, ma l’idea di uno scambio apre spiragli interessanti. Tutto dipenderà dalle valutazioni delle due società e dall’esito dei controlli finanziari che determineranno le reali possibilità del club sul mercato invernale.

Le prossime settimane saranno decisive: Sarri aspetta rinforzi e il nome di Ilic resta in cima alla lista, simbolo delle ambizioni della Lazio per la seconda parte di stagione.