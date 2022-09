Il Messaggero – Sarri dopo il ko in Danimarca: «Seguitemi e non avrete rimorsi»

Maurizio Sarri avrebbe tenuto un discorso alla squadra dopo il ko contro il Midtjylland: ecco cosa avrebbe detto

Il Messaggero oggi in edicola svela il discorso fatto da Maurizio Sarri alla squadra negli istanti successivi alla disfatta in Danimarca contro il Midtjylland. Secondo il quotidiano romano queste sarebbero le parole pronunciate dal tecnico: «Sono deluso perché dopo 14 mesi di lavoro, e dopo questo buon inizio, mi aspettavo di avervi fatto capire che, soltanto con l’applicazione e senza superficialità, si possono raggiungere grandi traguardi. Scopritelo adesso quanto siete forti: potete fare il salto di qualità superando i vostri limiti. Se darete sempre il 100%, non ci saranno più questi cali. Altrimenti vi rimarranno grandi rimorsi».

Il giornale spiega ancora che nei due giorni successivi, in ritiro a Piacenza, non vi è stato nessun confronto con i giocatori. Sarri era gelido, muto, come un padre offeso coi propri figli. La nuova strategia stavolta ha toccato altri canali emotivi. Nessuna strigliata, l’allenatore ha lasciato che i giocatori si guardassero fra loro negli occhi e riguardassero loro stessi da spettatori: emblematica la visione intera dello scempio di Herning. Tutti si sono vergognati, in allenamento erano furiosi, soprattutto i leader Immobile e Milinkovic davanti ai tifosi.