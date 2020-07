Il Messaggero – Lazio, week-end a Barcellona per Marusic per l’infortunio alla coscia

La questione infortuni tiene banco in casa Lazio. Secondo Il Messaggero, Adam Marusic avrebbe trascorso il week-end a Barcellona per proseguire le cure e monitorare il problema alla coscia.

Vola in Spagna per curarsi. Le prova tutte Adam Marusic, centrocampista della Lazio, per tornare a disposizione al più presto.

L’esterno montenegrino, accompagnato da uno dei medici biancocelesti – così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero – avrebbe trascorso il week-end a Barcellona per monitorare l’infortunio all’adduttore che lo tormenta da settimane.