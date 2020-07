Il Messaggero – Lazio, stangata per Patric, multato anche dal club

Stangata per Patric. Lo spagnolo, squalificato per quattro giornate dal giudice sportivo per il morso a Donati – secondo Il Messaggero -, verrà multato anche dalla Lazio.

Oltre alla squalifica per le prossime quattro partite e all’ammenda di 10mila euro, comminata dal giudice sportivo, il difensore della Lazio Patric, secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, andrà in contro ad una multa da parte del club per il morso dato a Donati durante la partita contro il Lecce. Un comportamento vietato dal regolamento interno vigente a Formello.